Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drogenkontrolle - 31-Jähriger zeigt Ausfallerscheinungen bei Autofahrt

Herford (ots)

(um) In der vergangenen Nacht, gegen 00:35 Uhr, bemerkte ein Beamter der PW Süd auf der Mindener Straße einen VW Golf, der über die Mittellinie fuhr. Die anschließende Fahrzeug- und Personenkontrolle gestaltete sich nicht einfach, weil der Fahrer nach einem kurzen Anhalten zweimal die Fahrt in die nächste Straße um die Ecke fortsetzte, bevor er tatsächlich den Wagen stoppte. In Höhe der Schwarzenmoorstraße gelang es den einschreitenden Beamtinnen und Beamten den Mann aus dem Fahrzeug zu sprechen und zu Boden zu bringen. Spontan gab der Mann an, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Ein Arzt entnahm auf der Polizeiwache später eine Blutprobe. Der Fahrer zeigte während der gesamten Zeit Verhaltensauffälligkeiten, sodass er später auf eigenen Wunsch in einem Krankenhaus untergebracht wurde. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford darauf hin, dass ebenso die Einnahme als harmlos eingestufte Rauschmittel in Kombination mit Medikamenten zu eine Fahruntauglichkeit führen können. Sprechen Sie in diesen Fällen mit ihrem Arzt. Ebenso kann es gefährlich sein, an Maschinen tätig zu werden.

