POL-HF: Zusammenstoß zwischen Pkw und Traktor - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Freitag (15.3.) ereignete sich um 9.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Witteler Straße. Ein 20-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr mit seinem BMW in Richtung Exter. Auf Höhe der Mittelbachstraße setzte der Mann zu einem Überholvorgang an, um an einem direkt vor ihm fahrenden Traktor samt rotem Anhänger vorbei zu fahren. Als sich der 20-Jährige neben dem Traktor befand, bog dieser nach links in die Mittelbachstraße ab und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt in der Mittelbachstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei Herford bittet den am Unfall beteiligten Fahrer des Traktors sich zur Klärung des Sachverhalts unter 05221/8880 zu melden. Auch Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden um Hinweise gebeten.

