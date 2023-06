Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse aus Auto gestohlen - Sichern Sie Ihre Wertsachen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 05.06.2023, erschien eine Hildesheimerin bei der hiesigen Polizeidienststelle und teilte der aufnehmenden Beamtin mit, dass ihre Geldbörse aus einem Fahrzeug gestohlen wurde.

Die Frau stellte am 04.06.2023, gegen 15:30 Uhr, das Firmenfahrzeug in der Rolandstraße in Hildesheim ab und vergaß, die Fenster zu schließen. Nach nur fünf Minuten kam sie zum Fahrzeug zurück und bemerkte, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Unbekannte Täter hatten die geöffneten Fenster und die kurze Abwesenheit ausgenutzt und die Geldbörse gestohlen. Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Präventionstipps:

Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug.

Das Fahrzeug sollte auch bei kurzer Abwesenheit verschlossen werden. Auch die Fenster sollten geschlossen werden.

Auch Fahrräder sollten immer an einem festen Gegenstand angeschlossen werden.

Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrradkorb liegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell