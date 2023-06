Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (Dinklar): Am So, 04.06.2023, zwischen 12:50 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Straße Große Seite, Höhe Hirtenweg, zu einer Beschädigung eines Pkw Mitsubishi. Offensichtlich wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer die linke Karosserieseite des geschädigten Pkw beim Vorbeifahren beschädigt. Der entstandene Schaden an dem Pkw Mitsubishi wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

