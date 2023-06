Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Durch Sekundenschlaf Unfall verursacht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Str. - (jb) Am 05.06.23 gg. 02:18 Uhr befährt ein 38-jähriger Sarstedter mit seinem Toyota die Voss-Str. aus Richtung Nordring in Fahrtrichtung Giften. Hierbei kollidiert er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Der Unfallverursacher wurde hierbei nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme gibt der Unfallverursacher gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten an, dass er den Unfall dadurch verursacht habe, weil er in einen Sekundenschlaf gefallen sei. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell