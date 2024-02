Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei beschlagnahmt Pfefferspray und Teleskopschlagstock

Konstanz (ots)

Bei der Einreisekontrolle haben Bundespolizisten ein verbotenes Pfefferspray und einen Teleskopschlagstock beschlagnahmt.

Am vergangenen Donnerstagvormittag (16. Februar 2024) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dieser reiste am Grenzübergang Konstanz-Autobahn ein und händigte den Beamten bei der Kontrolle ein Pfefferspray und einen Teleskopschlagstock aus. Das Pfefferspray verfügte weder über ein Prüfzeichen noch über eine Kennung als Tierabwehrspray. Das verbotene Pfefferspray beschlagnahmten die Bundespolizisten. Auch den Teleskopschlagstock musste der 26-jährige Mann abgeben, da er kein berechtigtes Interesse für das Führen in Öffentlichkeit nachweisen konnte.

Nachdem er die Gegenstände übergeben hatte, durfte er seine weitere Reise fortsetzen. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell