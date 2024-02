POL-MS: Pkw-Kontrolle in Coerde: Polizeigegenstände, Waffen und Drogen sichergestellt - Besitzer mit Haftbefehl gesucht

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend (14.02., 20:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (15.02., 07:00 Uhr) in eine Schule in Coerde eingebrochen und haben einen Tresor und ein Tablet entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang in die Grundschule, indem sie eine Seitentür aufhebelten. Zudem öffneten sie unter Gewalteinwirkung weitere Türen, um Zugang zu den ...

