Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Coerder Schule - Tresor und Tablet entwendet

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend (14.02., 20:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (15.02., 07:00 Uhr) in eine Schule in Coerde eingebrochen und haben einen Tresor und ein Tablet entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang in die Grundschule, indem sie eine Seitentür aufhebelten. Zudem öffneten sie unter Gewalteinwirkung weitere Türen, um Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Anschließend entwendeten sie ein Tablet und einen Tresor. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

