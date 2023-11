Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots)

In der Zeit vom 13.11.2023 gegen 22 Uhr bis 14.11.2023 gegen 11 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Tullastraße ein. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug wurde zunächst ein Außengitter eines Fensters aufgehebelt und schließlich das dahinter befindliche Fenster beschädigt. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Schankraum der Gaststätte einen Bedienungsgeldbeutel sowie Bargeld aus einem offenen Behältnis. Insgesamt wurde eine mittlere, dreistellige Summe an Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Wer hat nahe der Gaststätte "Gartenlaube" verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

