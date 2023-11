Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hochsitz in Waldgebiet in Brand gesetzt

Birkenheide (ots)

Im Zeitraum vom 12.11.2023, 13:00 Uhr bis 14.11.2023, 15:00 Uhr, wurde im Waldgebiet Birkenheide zwischen Ochsengraben und L 454 ein zur Jagdausübung genutzter Hochsitz durch unbekannte Täter in Brand gesetzt und gänzlich zerstört. Hierbei wurde durch den oder die Täter ersten Erkenntnissen zufolge auch eine brandbeschleunigende Substanz verwendet, sodass trotz der nass / feuchten Wetterlage auch eine Brandgefahr für den angrenzenden Wald bestanden haben dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1500EUR.

Wer kann Hinweise geben oder hat im betroffenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Maxdorf.

Zeugen werden gebeten sich an an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237 / 934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell