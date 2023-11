Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Berufsinformationsabend der PI Frankenthal

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Montag, den 13.11.2023, fand bei der Polizeiinspektion Frankenthal ein Berufsinformationsabend statt. Die 14 Interessentinnen und Interessenten kamen teilweise in Begleitung ihrer Eltern und konnten sich aus erster Hand über das Berufsbild und das Bewerbungsverfahren zur Polizei Rheinland-Pfalz informieren. Nach einer kurzen Begrüßung des Inspektionsleiters standen neben erfahrenen Kolleginnen und Kollegen der Dienststellen Frankenthal und Maxdorf auch eine Studentin der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz sowie ein Diensthundeführer für Fragen zur Verfügung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell