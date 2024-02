Polizei Münster

POL-MS: Kokain-Dealer festgenommen - 26-Jähriger für Palette an Straftaten verantwortlich

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwoch (14.2.) einen mutmaßlichen Dealer festgenommen, der im Bereich des Bremer Platzes mit Kokain dealte und auch für eine Vielzahl an weiteren Delikten verantwortlich ist. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 26-Jährigen. Er steht im Verdacht, seit längerer Zeit mit Betäubungsmitteln, unter anderem Kokain, im Bereich des Bremer Platzes gedealt zu haben. Der 26-Jährige soll außerdem für einen schweren Raub, einen Raub, eine Bedrohung sowie diverse Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikte im Bahnhofsumfeld verantwortlich sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Dealer dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Grund der Vielzahl an Straftaten einen Untersuchungshaftbefehl.

