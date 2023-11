POL-BO: Pkw-Brand in Witten - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Am Sonntag, 29. Oktober, kam es an der Straße Am Buschmannshof 1 in Herne zu einem Raub. Gegen kurz nach 17 Uhr befand sich ein 15-jähriger Herner dort im Bereich eines Haltestellenvorplatzes. Hier wurde er von zwei Jugendlichen attackiert. Diese entrissen ihm ein mitgeführtes Schlüsseletui und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Der erste Täter ist circa 17 Jahre alt, 170-175 cm groß ...

