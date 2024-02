Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Langenau: Unfall bei Überholvorgang - Polizei sucht entgegenkommenden Pkw

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall beim Überholen kam es am Mittwoch, 31.01.2024 gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Enkenstein. Noch in Langenau überholte ein Mann mit einem Opel Astra ein vor ihm fahrenden Audi am Einmündungsbereich Landstraße/ Fritz-Reimold-Straße, in der 30-Zone. Da Gegenverkehr kam lenkte der Opelfahrer nach rechts und prallte mit dem Audi zusammen. Das entgegenkommende Auto setzte die Fahrt fort. Vermutlich musste dieses ausweichen. Ob hier ein Schaden entstand ist unklar. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet diesen Fahrzeugführer, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Am Opel entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, am Audi 11000 Euro. Verletzt wurde niemand.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell