Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: E-Scooter-Fahrer mit Cannabis

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 31.01.2024, ist bei einer Verkehrskontrolle in Waldshut-Tiengen ein E-Scooter-Fahrer wegen wahrnehmbarem Cannabisgeruchs aufgefallen. Der 50-jährige war gegen 14:40 Uhr an der B 34 Höhe Gewerbepark Hochrhein von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Dabei stieg den Einsatzkräften intensiver Cannabisgeruch in die Nase. Auch soll der deutsche Staatsangehörige Konsumanzeichen gezeigt haben. Einen Drogentest lehnte er ab, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weiterhin soll der Beschuldigte größere Menge von Cannabis, Haschisch und Bargeld bei sich geführt haben, was beschlagnahmt wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell