Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tesla-Fahrer versucht sich polizeilicher Kontrolle zu entziehen

*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Umkirch / Freiburg

Am Donnerstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, befuhr eine Polizeistreife die B31a von Umkirch in Richtung Freiburg. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Freiburg-Mitte wurde diese Streife -sowie weitere Fahrzeugführer- von einem weißen Tesla, Model Y, über eine Sperrfläche überholt. Daraufhin sollte der Pkw einer Kontrolle unterzogen werden, was mittels entsprechender Displayanzeige signalisiert wurde. Der relevante Pkw-Führer setzte seine Fahrt auf der B31a jedoch in Richtung Freiburg unbeirrt fort. Die Streifenbesatzung folgte dem Fahrzeug daraufhin mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn. Der betreffende Fahrzeugführer hielt jedoch, trotz zwischenzeitlich erfolgter verbaler Kommunikation, weiterhin nicht an. Er wechselte in seiner Fahrt, bei hoher Geschwindigkeit, mehrfach den Fahrstreifen bzw. befuhr zeitweise unerlaubterweise den Standstreifen.

Schließlich konnte das Fahrzeug in Freiburg auf der Lessingstraße (B31a), auf Höhe der Einmündung Kronenstraße, durch eine weitere Polizeistreife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dem Fahrzeugführer werden mehrere Verkehrsverstöße zur Last gelegt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, welchen der Tesla aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist, sich unter 0761 882-3100, zu melden.

Stand: 02.02.2024, 04.00 Uhr

FLZ, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell