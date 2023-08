POL-HI: Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - NORDSTEMMEN - (jpm) Am Mittwochmorgen, 23.08.2023, kam es in einer Zuckerfabrik in Nordstemmen zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 20-jähriger Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5586828 Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Mann an einer Förderanlage eingeklemmt und verletzt. ...

