POL-MS: 78-Jährige wohlauf wieder aufgefunden - Aufmerksamer Zeuge verständigt Polizei

Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung: "90-jährige Münsteranerin vermisst - Wer hat Renate R. gesehen?" - 15.02.,12:52 Uhr (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5714940) Die seit heute (15.02.) vermisste Münsteranerin Renate R. ist am Mittwochmittag in Münster wohlauf wieder aufgefunden worden. Aufmerksame Zeugen hatten die Vermisste in einem ...

