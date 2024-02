Polizei Münster

POL-MS: Zu zweit und alkoholisiert auf dem E-Scooter - Polizei stoppt 22-Jährige

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (15.02., 00:03 Uhr) haben Polizisten eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin und ihren Beifahrer auf der Bahnhofstraße gestoppt. Während einer Verkehrskontrolle entdeckten Beamte die 22-Jährige auf der Bahnhofstraße. Sie befuhr mit einer weiteren Person auf dem Scooter den Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Hafenstraße. Die junge Frau ignorierte zunächst die Aufforderung der Polizisten, vom Roller abzusteigen. Stattdessen setzte sie in Schlangenlinien ihre Fahrt fort und missachtete dabei rote Ampeln. Auf der Hafenstraße brachten die Polizisten sie zum Stoppen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,92 Promille an. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Verfasserin: Lara Peters

