Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall zwischen Pkw und 10-jährigem Radfahrer - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (14.02., 15:50 Uhr) hat eine Pkw-Fahrerin einen 10-jährigen Jungen leicht verletzt, als sie gemeinsam einen Kreisverkehr in der Dieckmannstraße in Gievenbeck befuhren. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen war der Junge mit seinem Fahrrad auf der Dieckmannstraße in Fahrtrichtung Roxeler Straße unterwegs. Im Kreisverkehr, der die Dieckmannstraße mit Gartenbreie und Bernings Kotten verbindet, touchierte die Autofahrerin den Münsteraner. Sie kam mit ihrem silbernen Kleinwagen aus Richtung der Roxeler Straße. Der Junge verletzte sich leicht.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Verfasserin: Lara Peters

