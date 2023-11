Polizei Mettmann

POL-ME: 79-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben - Hilden - 2311041

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag, 14. November 2023, verstarb ein 79-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in Hilden. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hat ein internistischer Notfall zu dem Zusammenstoß geführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Das war geschehen:

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 79-jähriger Hildener mit einem Opel Meriva die Mozartstraße in Richtung Gerresheimer Straße. Nach Zeugenangaben fuhr er in den Einmündungsbereich zum dortigen Kreisverkehr ungebremst ein. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtberechtigten Lkw eines 49-jährigen Ratingers, welcher zu diesem Zeitpunkt die Gerresheimer Straße in Richtung Beethovenstraße befuhr.

Zufällig anwesende Passanten leisteten bei dem nicht ansprechbaren 79-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Hildener wurde unter notärztlicher Versorgung einem Krankenhaus zugeführt, in dem er jedoch kurze Zeit später verstarb.

Der 49-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Beamten stellten den Opel Meriva des 79-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt haben.

