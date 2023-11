Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2311039

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Montagnachmittag, 13. November 2023, kam es auf der Noldestraße in Velbert-Mitte zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 18 Uhr drangen der oder die Einbrecher gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Goldschmuck. Vermutlich auf dem Einstiegsweg entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Montagmittag, 13. November 2023, kam es auf dem Lerchenweg in Ratingen-Zentrum zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 12 Uhr bis 13:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Einliegerwohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Bargeld und flohen mitsamt ihrer Tatbeute unerkannt auf dem Einstiegsweg. Zudem kam es am Montagvormittag, 13. November 2023, zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung an der Schwarzbachstraße in Ratingen-Zentrum. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 8:45 Uhr bis 13 Uhr gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Montagvormittag, 13. November 2023, kam es zu gleich zwei Tageswohnungseinbrüchen in angrenzende Einfamilienhäuser an der Straße "Katershöhe" in Mettmann. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 7 Uhr bis 12:45 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in die jeweiligen Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen sie die Tatörtlichkeit unerkannt und flohen mitsamt ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme lagen zunächst keine konkreten Angaben zur Tatbeute vor. Der Sachschaden an den jeweiligen Terrassentüren wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Freitagmittag, 10. November 2023, bis Montagmorgen, 13. November 20234, kam es auf einer Baustelle an der Straße "Am Sportplatz" in Monheim am Rhein zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam über das mit einem Vorhängeschloss verschlossene Zufahrtstor auf das Baustellengelände ein und entwendeten ein mehrere Meter langes Stromkabel. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen der oder die Einbrecher den Tatort und flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte zunächst nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell