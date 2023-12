LPI-NDH: Aufmerksame Beamte stellen Einbrecher

Oberheldrungen (ots) - Zu einer Kollision zwischen einem Kind und einem Pkw kam es am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße. Vermutlich übersah der Fahrzeugführer eines Pickup den Jungen und kollidierte mit diesem. In Folge des Unfalls kam es augenscheinlich zu keinen schwereren Verletzungen. Eine medizinische Kontrolle erfolgte in einem nahegelegenen Klinikum. Beamte der Polizeistation Artern nahmen den Unfall auf und ...

