Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 2. Dezember und Mittwochabend 18.40 Uhr in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Hier entwendeten sie verschiedene Elektrogeräte und ein Spielgerät für Kinder.

Neben dem Einbruch wurde bekannt, dass sich vermutlich ein Obdachloser rechtswidrig in einem der Keller aufgehalten hat. In diesem überbrückte er Stromleitungen und entzog in widerrechtlicher Absicht elektrische Energie. Beide Straftaten wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Ob Zusammenhänge der Taten bestehen müssen die anschließenden Ermittlungen klären.

