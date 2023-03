Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Vandalen verkleben Zigarettenautomaten

Ulm (ots)

Unbekannte haben sich in den letzten Tagen an gleich Zigarettenautomaten in Rot an der Rot zu schaffen gemacht und diese erheblich beschädigt. Die beiden Warenausgabegeräte befinden sich in der Verenastraße in Rot an der Rot. An beiden Automaten wurde Klebstoff auf die Bedienelemente der Geräte aufgebracht. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei (07352/202050) zu melden. Die beiden Automaten wurden in der Vergangenheit schon einmal auf ähnliche Art und Weise beschädigt. Dem Automatenaufsteller, eine Firma aus dem Landkreis Heidenheim, ist bislang ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

