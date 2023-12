Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ruhestörung gipfelt in Körperverletzung

Nordhausen (ots)

Am Roßmannsbach wurde der Polizei eine Ruhestörung am Mittwochabend gemeldet. Gegen 23.00 Uhr trafen die Beamten am Einsatzort ein und trafen auf eine verletzte 40-jährige Anwohnerin. Diese hatte den Störer der nächtlichen Ruhe zur Rede gestellt. Der uneinsichtige 46-Jährige verletzte die Beschwerdeführerin, in dem er das Gespräch durch das Zuschlagen der Wohnungstür beendete. Das Türblatt prallte gegen eine Hand der Anwohnerin. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung wurde eingeleitet.

