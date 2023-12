LPI-NDH: Besonders verwerflicher Einbruch

Nordhausen (ots) - Am Roßmannsbach wurde der Polizei eine Ruhestörung am Mittwochabend gemeldet. Gegen 23.00 Uhr trafen die Beamten am Einsatzort ein und trafen auf eine verletzte 40-jährige Anwohnerin. Diese hatte den Störer der nächtlichen Ruhe zur Rede gestellt. Der uneinsichtige 46-Jährige verletzte die Beschwerdeführerin, in dem er das Gespräch durch das Zuschlagen der Wohnungstür beendete. Das Türblatt ...

mehr