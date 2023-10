Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 1,8 Promille

Insel Usedom (ots)

Am Nachmittag des 07.10.2023, gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der L266 (Insel Usedom) zwischen Bansin und Schmollensee ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger deutsch-polnischer Fahrer eines VW Multivan aus Heringsdorf, fuhr aus Bansin kommend in Richtung Ückeritz. In einer Kurve kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz Lehmkuhle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in weiterer Folge ins Schleudern, drehte sich und prallte mit dem Dach gegen zwei neben der Fahrbahn befindliche Bäume. Bei dem 27-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Bankette wurde auf ca. 50m aufgewühlt, zwei Bäume wurden beschädigt, der PKW erlitt Totalschaden, dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell