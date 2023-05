POL-PDPS: LKW-Kontrollen

Münchweiler a.d.R. (ots) - Am 28.05.2023 um 02:31 Uhr wurde auf dem Kienholzfest in Münchweiler an der Rodalb eine Körperverletzung zum Nachteil eines 53-jährigen Mannes gemeldet. Der 25-jährige Beschuldigte geriet mit dem Geschädigten in Streit und schlug ihm daraufhin ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Beide Beteiligte standen unter dem Einfluss von Alkohol. Am 28.05.2023 um 02:58 Uhr wurde in ...

