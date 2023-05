Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorkommnisse auf dem Kienholzfest

Münchweiler a.d.R. (ots)

Am 28.05.2023 um 02:31 Uhr wurde auf dem Kienholzfest in Münchweiler an der Rodalb eine Körperverletzung zum Nachteil eines 53-jährigen Mannes gemeldet. Der 25-jährige Beschuldigte geriet mit dem Geschädigten in Streit und schlug ihm daraufhin ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Beide Beteiligte standen unter dem Einfluss von Alkohol. Am 28.05.2023 um 02:58 Uhr wurde in Münchweiler an der Rodalb auf der L496 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,83 Promille auf, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad wurde einen Tag zuvor als gestohlen gemeldet. Zudem konnte beim Beschuldigten eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Gegen den Beschuldigten werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und das Kleinkraftrad wird an seinen Eigentümer übergeben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell