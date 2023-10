Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tötungsdelikt in Neubrandenburg- Erstmeldung

PHR Neubrandenburg (ots)

Am 06.10.2023, um 20:28 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle Neubrandenburg informiert, dass es einen Rettungseinsatz in Neubrandenburg, Cölpiner Straße wegen einer verletzten Person gibt. Die Person war durch Stichverletzungen lebensbedrohlich verletzt aufgefunden worden. Durch den eingesetzten RTW mit Notarzt wurde sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, diese wurden während der Verlegung des Patienten ins Klinikum Neubrandenburg fortgesetzt. Trotz langer Reanimation verstarb der Mann im Krankenhaus. Die Identität des Mannes ist bisher ungeklärt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Ergreifen des Täters. Bisher ist nur bekannt, dass Personen sich in der Cölpiner Straße stritten und es dann in der Folge zu der schweren Straftat kam. Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv, der Identitäten der Beteiligten und den genauen Umständen der heutigen Tat stehen noch am Anfang. Sie werden durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg geführt.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird um Hinweise von Zeugen gebeten. Wer Angaben zu den Umständen, dem Tatgeschehen oder Personen machen kann, wende sich bitte an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg (0395 / 5582 2223), in jeder anderen Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell