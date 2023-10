Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei ermittelt nach Fahrerflucht auf der L 32 - Polizei sucht Zeugen

PR Ueckermünde (ots)

Am 06.10.2023 gegen 16:15 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 32, zwischen Jatznick/Bahnhof und Rothemühl.Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befand sich der 18-jährige Fahrer eines PKW mit seiner 19-jährigen Beifahrerin auf der L 32 von Jatznick-Bahnhof nach Rothemühl. Nach Aussage des Fahrers kam ihm im Kurvenbereich ein bisher unbekannter PKW mit hoher Geschwindigkeit entgegen und fuhr auf die Gegenfahrbahn, so dass der Geschädigte sofort ausweichen musste, um einen Kollision der Fahrzeuge zu vermeiden. In der Folge kam der 18-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der PKW und kam im Graben auf dem Dach zum Stehen. Die beteiligten des Unfalles sind deutsche Staatsbürger und verletzten sich leicht. Durch einen angeforderten RTW wurden die Verletzten, die im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnen, in ein Krankenhaus. Es ist ein Gesamtschaden von 3.000 Euro am PKW und 1.000 Euro an den Verkehrseinrichtungen entstanden.Zum flüchtigen PKW ist bekannt, dass es sich um einen silberfarbigen PKW, möglicherweise VW Passat, handeln soll. Dieser fuhr in Richtung der B 109 weg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bisher unbekannten Fahrer aufgenommen.

Die Polizei in Ueckermünde (Telefonnummer 039771-820) die die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen hat, bittet nun um Hinweise von Zeugen zum Unfallhergang.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

