POL-HRO: Brandstiftung an Pkw mit hohem Sachschaden

Vellahn (ots) - Nachdem am vergangenen Sonntag verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge auf der Straße vor einer Schule in Vellahn festgestellt wurden, ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte in der Schulstraße in Vellahn großflächig mit Kreide unter anderem ein ...

mehr