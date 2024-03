Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Raub auf Supermarkt und Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gegen 19.35 Uhr betrat gestern (20.3.) ein bisher Unbekannter einen Verbrauchermarkt an der Mozartstraße. Im Kassenbereich bedrohte er einen Mitarbeiter mit einer Waffe. Der etwa 170cm große Mann verlangte von dem Verkäufer, Bargeld in einen mitgebrachten weißen Stoffbeutel zu packen. Der Mitarbeiter kam der Aufforderung umgehend nach und legte eine mittlere dreistellige Summe Bargeld sowie weiterhin einige ebenfalls von dem Unbekannten geforderte Zigaretten in den Beutel. Anschließend flüchtete der Unbekannte, der dunkle Kleidung und eine schwarze Maske trug, in Richtung Bildungscampus. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat, dauern an.

Wenige Stunden später alarmierten Mitarbeiter einer Tankstelle an der Engerstraße ebenfalls wegen eines Raubdelikts die Polizei: Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger betrat die Tankstelle um 23.22 Uhr und forderte unter Vorhalten einer Waffe Bargeld und Zigaretten von dem Verkäufer. Dieser legte umgehend das Bargeld aus dem Kassenbestand in dreistelliger Höhe sowie mehrere Schachteln Zigaretten in einen vom Tatverdächtigen mitgebrachten Beutel. Dann flüchtete der Unbekannte in Richtung Eupener Straße. Der Mann hat eine normale Statur, trug dunkle Kleidung, eine blaue medizinische Maske sowie dunkle Handschuhe. Die von den Beamten eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei Herford die Bearbeitung übernommen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Raub-Delikten gibt, muss die Auswertung von Videomaterial, Zeugenaussagen und Spurenlage zeigen. In beiden Fällen werden weitere Zeugen, die Angaben zu dem jeweils bisher Unbekannten machen können, gebeten, sich unter 05221/8880 oder auf einer der Polizeidienststellen zu melden.

