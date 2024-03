Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte nehmen Werkzeug mit- Scheibe vom Fahrzeug eingeschlagen

Löhne (ots)

(sls) Als der Nutzer eines Firmenfahrzeuges am Montagmorgen (26.3.) mit einem weißen Mercedes Sprinter gegen 06.20 Uhr zur Arbeit fahren wollte, bemerkte er eine eingeschlagene Seitenscheibe der rechten Seitentür, sowie ein beschädigtes Schloss der Hecktür. Bei der Nachschau im Innenraum des Sprinters stellte er fest, dass sämtliche Werkzeuge im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet wurden. Hierbei handelte es sich um Trockenbaumaschinen, Schleif- und Winkelwerkzeuge, sowie Schlagbohrer und Akkuschrauber. Der Geschädigte gibt an, dass das Fahrzeug am Freitag ordnungsgemäß an der Bültestraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Lange Straße abgestellt wurde. Am Morgen habe er dann die Beschädigungen und den Diebstahl bemerkt. Eine Zeuge konnte beobachten, dass das Fahrzeug am Sonntagabend noch unbeschädigt war, so dass davon auszugehen ist, dass die unbekannten Täter in der Nacht zu Montag die Werkzeuge mitnahmen. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die weitere Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug, verdächtigen Personen oder auch dem Verbleib der Werkzeuge geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

