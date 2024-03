Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls- Unbekannte entwenden mehrere Motorräder

Vlotho (ots)

(sls) Eine böse Überraschung erlebte der Inhaber eines Motorradgeschäftes am Samstagmorgen (23.3.) als er gegen 9.45 Uhr sein Geschäft an der Salzuflener Straße betrat. Das Ladengeschäft war verwüstet und verdreckt, sowie in der Außenwand befand sich ein großes Loch. Im Inneren des Geschäftes fehlten nach erster Inaugenscheinnahme 12 Motorräder der Marken KTM, Gas-Gas und Yamaha, sowie eine Bargeldkasse. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass bislang unbekannte Täter auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes ein Loch in die Außenwand schlugen und dadurch in das Innere des Ladens gelangten. Das Loch wurde so groß geschlagen, dass dadurch die Motorräder über einen angrenzendes Feld und Grundstückszufahrt zur Straße geschoben werden konnten. Von dort wurden die Fahrzeuge auf bislang unbekannte Art und Weise vom Tatort abtransportiert. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise zum Einbruch oder den Verbleib der entwendeten Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

