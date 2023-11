POL-PDLD: Herxheim Hayna- Kupferdiebstahl Marienkapelle

Germersheim (ots) - Bereits am 9.11.2023 kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Falschfahrer auf der B35 in Höhe der Rudolf-von-Habsburg-Brücke. Ein Verkehrsteilnehmer konnte nur aufgrund eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß verhindern. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

