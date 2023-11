Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Tauben in Stellwerk gefangen

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am Samstag, den 11.11.2023, wurde der Polizei in Landau durch eine Tierschützerin mitgeteilt, dass mehrere Tauben in einem Stellwerk der deutschen Bahn eingesperrt seien und nicht mehr eigenständig herauskämen. Auch seien die Tiere in einem katastrophalen Zustand. Vergangene Woche wurde nach Angaben der Tierschützerin durch eine Firma ein grünes Netz über das Dach des Stellwerkes gespannt, sodass die Tauben sich dort nicht mehr einnisten können. Ob sich bereits Tauben im Gebäude befanden, als das Netz gespannt wurde ist nicht bekannt. Durch kleine Schlupflöcher im Netz war es den Tauben doch möglich in das Gebäude zu fliegen. Einige Tauben lagen bereits verendet im Netz, andere versuchten vergeblich den Weg ins Freie zu finden. Die durch die Polizei Landau alarmierte Feuerwehr konnte das Netz ohne Beschädigung etwas öffnen, sodass die Tauben in die Freiheit fliegen konnten.

Das Stellwerk selbst konnte auf Anraten der Bundespolizei nicht betreten werden, da es sich um ein sehr altes Gebäude handelt. Die Stadt Landau sowie das zuständige Veterinäramt wurden hierrüber in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell