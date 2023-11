POL-PDLD: Germersheim - Falschfahrer B35

Albersweiler (ots) - Auf einer Probefahrt ging am heutigen Freitag gegen 09:40h ein Hyundai Kleinwagen an der Einmündung L505/L506 in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Der von der B10 kommende Verkehr in Richtung Eußerthal musste bis 10:25h gesperrt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit 12 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Pressestelle Telefon: 06346-9646-0 ...

