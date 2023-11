POL-PDLD: Roschbach - Geschwindigkeitsmessung

Landau/Herxheim (ots) - Gleich zwei Diebstähle von Geldbörsen wurden der Polizeiinspektion Landau am gestrigen Tage gemeldet. Im ersten Fall wollte eine 83-Jährige am 08.11.2023 gegen 11:00 Uhr in Herxheim in der Industriestraße in einem Supermarkt einkaufen. Hierbei legte sie ihre Einkaufstasche samt Geldbörse in den vorderen Bereich ihres Einkaufswagens. An der ...

mehr