LPI-SHL: Mit PKW überschlagen

Suhl (ots) - Am Nachmittag des 10.06.2023 wurde in die Gartenlaube eines 25Jährigen eingebrochen und dabei die Eingangstür beschädigt. Der Garten befindet sich in der Carl-Orff-Straße in Suhl. Wer den Einbruch beobachtet hat und Angaben zum Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Suhler Polizei unter 03681-3690. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: ...

