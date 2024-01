Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt

Contwig / K74 (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, kam es auf der K74 zwischen Contwig und Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger Autofahrer befuhr um ca. 20:50 Uhr mit seinem Seat die K74 in Richtung Zweibrücken. Er befand sich alleine im Fahrzeug. Scheinbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug des jungen Mannes entstand Totalschaden. Zudem wurden bei dem Unfall zwei Verkehrsschilder beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Fahrzeugbergung musste die K74 kurzzeitig voll gesperrt werden. |pizw

