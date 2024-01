Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geparkter PKW zerkratzt

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, kam es zwischen 12:00 und 14:00 Uhr in der Wilkstraße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der schwarze Mercedes mit IGB-Kennzeichen war auf dem Parkplatz eines Möbelhauses abgestellt. Vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes wurde die hintere rechte Tür des Fahrzeugs zerkratzt. Täterhinweises liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell