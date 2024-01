Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz in der Zweibrücker Straße

Polizei Pirmasens (ots)

Am Samstag, 27.01.2024, im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 10:55 Uhr, stellte eine 33-jährige Frau aus Pirmasens ihren blauen Audi A3 auf dem Parkplatz des Kauflands in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden fest. Aufgrund des Schadensbildes könnte der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

