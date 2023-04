LPI-EF: Gasleitung bei Gartenarbeiten beschädigt

Erfurt (ots) - Ein Brautmodengeschäft in Erfurt bekam in der Nacht zu Donnerstag ungebetenen Besuch. Statt einem Brautpaar waren es Diebe, die Interesse an der Auslage zeigten. Die Täter hatten zunächst ein Fenster und eine Tür aufgebrochen und dabei 800 Euro Sachschaden verursacht. Aus dem Laden stahlen die unbekannten Täter schließlich Musikboxen und Schmuck im Wert von mehr als 1.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete die weiteren Ermittlungen ...

