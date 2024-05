Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Von Stimmen geweckt

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Erzhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (15.5.) weckten fremde Stimmen vor einem Haus in der Rheinstraße gegen 23 Uhr eine Anwohnerin. An dem unmittelbar vor dem Haus geparkten Motorroller ihres Freundes hörte sie eine männliche und eine weibliche Stimme, die sich unterhielten. Gegen 00.15 Uhr seien die beiden unbekannten Personen wieder weg gewesen. Erst am nächsten Morgen stellte die Zeugin fest, dass der Roller ihres Partners gestohlen wurde. An dem Motorroller der Marke Piaggo ist das amtlichen Kennzeichen DI-LL 99 angebracht. Die Kriminalpolizei (K 42) aus Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Verbleib des Rollers geben können, sich mit den Ermittlern unter der 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

