POL-COE: Olfen, Benthof/Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Ein Rettungswagen brachte einen Motorradfahrerin aus Lünen am Sonntag (3.3.) in ein Krankenhaus. Die 45-Jährige befuhr die Straße Voßkamp in Richtung Schliecker-Brücke. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Straße ab und verletzte sich. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr.

