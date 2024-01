Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Unterwellenborn (ots)

Zwischen Samstagmittag bis Sonntagmittag kam es durch Unbekannte zu mehreren Sachbeschädigungen an einem Ford Transit im Bereich "Sandwiesen" in Unterwellenborn/ Röblitz. Der oder die Unbekannte hatte das geparkte Firmenfahrzeug beschädigt, indem u.a. der linke Außenspiegel abgetreten und mehrere Dellen an der Karosserie hinzugefügt wurden. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummner 0011459 an die Saalfelder Polizei.

