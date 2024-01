Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer mit 2,4 Promille unterwegs

Triptis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde ein Radfahrer in der Leubsdorfer Straße in Triptis kontrolliert. Ein bei dem 19-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den nunmehr Beschuldigten eingeleitet.

