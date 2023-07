POL-BOR: Bocholt - Zeugin und möglicher Geschädigter werden gebeten, sich zu melden

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Robert-Koch-Ring Ecke Sertürnerstraße; Tatzeit: zwischen 30.07.23, 12.30 Uhr, und 31.07.23, 04.45 Uhr; Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe einer Bäckerei am Robert-Koch-Ring ein und konnten so in das Gebäude eindringen. Die Tat trug sich zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Montag, 04.45 Uhr (also vermutlich in den Nachstunden) zu. Mehrer Schränke wurden durchsucht, ...

